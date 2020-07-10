"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

AB'nin nüfusu açıklandı

10 Temmuz 2020, Cuma 15:09
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 1 Ocak 2020 tarihindeki nüfus verilerini yayımladı.

Buna göre, 2019 yılı başında 513,5 milyon olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, 2020'de İngiltere'nin birlikten ayrılması ile geriledi.

AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu 2020'de 447,7 milyona indi.

Almanya, 83,2 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 67,1 milyon ile Fransa, 60,2 milyon ile İtalya, 47,3 milyonla İspanya ve 38 milyonla Polonya izledi.

AB ülkelerinde 2019 yılında toplam 4,2 milyon doğum, 4,7 milyon ölüm, 900 bin de göç gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 83 milyon 154 bin 997 kişi olarak ölçüldü.

AA

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Srebrenitsa Soykırımı unutulamıyor...

    AB'nin nüfusu açıklandı

    Devler Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

    Çin, Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Hindistan'da son durum?

    Anzer balı rakipsiz

    TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

    Kovid-19 aşısına ilişkin Trump'tan açıklama

    Kritik son 3 hafta öncesinde Süper Lig'de son durum?

    'İstanbul'daki tüm dolmuşlardan söz istiyoruz'

    Barolara ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi

    Hukukçular yine devre dışı

    CHS ile ekonomi diplerde

    Esad rejimi 10 yıldır yargılanmıyor

    İstanbul zirveyi gördü

    ‘Pandemi gazetelerimizi çok fazla etkiledi’

    Merhum Mahir İz’i rahmetle anıyoruz

    Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini açıkladı

    Güney Kore'de Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

    Molla İbrahim Dursun vefat etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir kez daha “Neden hayır?”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adalet namına: Kontakt!
    Risale-i Nur'dan

    İhlâs ile kim ne isterse Allah verir
    M. Latif SALİHOĞLU

    126 yıl önceki İstanbul Zelzelesi
    Cevher İLHAN

    Ayasofya cami olarak ibadete açılmalı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hukukçular yine devre dışı
    Süleyman KÖSMENE

    Mahşerde şefaat nasıl olacaktır?
    Faruk ÇAKIR

    Filistin’i kim unuttu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.