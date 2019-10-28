AB, Rusya ve Ukrayna doğal gazda anlaşamadı

Avrupa Birliği, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan doğal gaz sözleşmesi müzakerelerinde uzlaşı sağlanamadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Rusya ve Ukrayna arasında 2019 sonrası doğal gaz sözleşmesi müzakerelerinde uzlaşı sağlanamadığını belirtti.

Sefcovic, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Rusya, Ukrayna ve AB arasındaki üçlü doğal gaz görüşmelerinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

AB, Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut doğal gaz sözleşmenin geçerlilik süresinin 2019 sonunda biteceğine dikkati çeken Sefcovic, "Bugünkü görüşmelerde hayal kırıklığına uğradım. Zaman hızla ilerliyor, durum çok acil. Masadaki herkesin yapıcı olması gerekiyor. Amacımız, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya iletimi konusunda taraflar arasında bir uzlaşı sağlamaktı ancak bu sağlanamadı." ifadelerini kullandı.

Sefcovic, yapılacak yeni doğal gaz sözleşmesinin AB mevzuatına uygun olması gerektiğine işaret ederek miktar, süre ve vergiler gibi önemli konularda Rusya ile henüz anlaşma sağlanamadığını dile getirdi.