AB, Türkiye’den vazgeçmemeli

Almanya’nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Almanya’nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye’de adalet sisteminde, basın hürriyeti konusunda ve dış politikada yaşanan gelişmeleri “rahatsızlık verici” olarak nitelendirirken, buna rağmen Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Eski Büyük- elçi, Türkiye’de bir kesimin, tam üyelik müzakerelerini, ülkede reformları dışa- rıdan teşvik edici bir mekanizma olarak gördüğünü ve bu açıdan bir umut olarak algıladığını belirtti. DW Türkçe’de yer alan habere göre, AB-Türkiye tam üyelik müzakereleri her ne kadar resmen sona erdirilmiş olmasa da, 2018 yılında Avrupa Konseyi’nin aldığı kararla donduruldu.

Demokratikleşme refleksleri çalışıyor

Türkiye’de yaşadığı yıllarda, bu ülkedeki toplumun “tamamen demokrat” bir toplum olduğunu gördüğünü kaydeden Erdmann, kendi döneminde Türkiye’de yapılan seçimlerin her ne kadar adil olmasa da özgür bir biçimde gerçekleştiğini ifade ederek, “Türkiye’nin demokratik refleksleri çalışıyor” dedi. Röportajda, “Aşırı derecede belirsizliklerle dolu bir bölgede, Türkiye’nin bir istikrar faktörü olması hem Avrupa’nın, hem de Almanya’nın çıkarlarınadır” ifadesini kullanan Martin Erdmann, ciddi anlamda istikrarsızlaştırıcı gelişmeler yaşayan komşuları Suriye, Irak ve İran ile kıyaslandığında Türkiye’nin bir istikrar adası olduğunu vurguladı.