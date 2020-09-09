ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 194 bin 75'e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 488 artarak 194 bin 75'e çıktı.
ABD, COVID-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 29 bin 100 artışla 6 milyon 515 bin 538'e ulaştı.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 488 artarak 194 bin 75'e çıktı.
Ülkede COVID-19'dan iyileşenler 3 milyon 797 bini, yapılan test sayısı 88 milyon 669 bini geçti.