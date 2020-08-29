ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 186 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1059 artarak 185 bin 986'ya yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 48 bin 248 artışla 6 milyon 97 bin 710'a ulaştı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 1059 artarak 185 bin 986'ya çıktı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 376 bini, test yapılanlar ise 80 milyon 305 bini geçti. AA

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