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29 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 186 bine yaklaştı

29 Ağustos 2020, Cumartesi 17:18
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1059 artarak 185 bin 986'ya yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 48 bin 248 artışla 6 milyon 97 bin 710'a ulaştı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 1059 artarak 185 bin 986'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 376 bini, test yapılanlar ise 80 milyon 305 bini geçti.

AA

Etiketler: ABD, koronavirüs
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