ABD'de Kovid-19 nedeniyle 1287 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 38 milyon 81 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1287 kişi öldü ve can kaybı 630 bin 868'e çıktı. California, 4 milyon 266 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 499 bini aşkın vakayla Teksas ve 3 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izledi. Can kaybı sayısında California 65 bin 259 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Teksas'ta 55 bin 549, New York'ta ise 54 bin 70 olarak kayıtlara geçti. AA

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