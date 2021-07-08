ABD'de Kovid-19 nedeniyle 286 ölüm daha

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 286 artarak 606 bin 228'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 23 bin 275 artışla 33 milyon 772 bin 161'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 286 artarak 606 bin 228 oldu.

California, 3 milyon 826 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 10 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 381 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California, 63 bin 747 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 717 ve Teksas'ta 52 bin 531 olarak kayıtlara geçti.