ABD'de salgından ölenlerin sayısı 548 bini aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 79 bin 226 artarak 30 milyon 160 bin 658'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 1259 artarak 548 bin 89'a ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California 3 milyon 659 bin 987 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 776 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 33 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 58 bin 644 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 848 ölümle New York ve 47 bin 947 ölümle Texas takip ediyor.