ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Alabama eyaletinde liseler arası bir Amerikan futbolu maçı sırasında açılan ateş sonucu 5'i ağır 10 genç yaralandı.

ABD'nin Alabama eyaletinde iki lise takımı arasında oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında yapılan silahlı saldırıda 5'i ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi. CNN'in haberine göre, Ladd-Peebles Stadyumu'nda Leflore ve Williamson Liseleri arasından oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında silah sesleri duyuldu. Olayda yaşları 15-18 arasında değişen 5'i ağır 10 genç yaralandı. Olayda iki kişi gözaltına alındı. AA

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