"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

ABD'de son 24 saatte 1032 ölüm ve 54 bin yeni vaka!

05 Eylül 2020, Cumartesi 17:11
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 54 bin 102 artışla 6 milyon 390 bin 240'a ulaştı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 1032 artarak 192 bin 146'ya çıktı. 

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 636 bini, yapılan test sayısı ise 85 milyon 900 bini geçti.

ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 91 bin 801 vakayla Brezilya, 4 milyon 34 bin 339 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 731 bin 453 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 661 bin 505 vakayla Teksas ve 640 bin 211 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 65 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

AA

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gerçekten mi?

    ABD'de son 24 saatte 1032 ölüm ve 54 bin yeni vaka!

    Giresun Şehidi dualarla uğurlandı

    Türkiye 580. maçında Sırbistan karşısında

    ÖSYM'den KPSS adaylarına saat hatırlatması

    Salgının ağır seyrettiği Hindistan, Brezilya ve Meksika'da son 24 saat

    Eğitim-öğretim istatistikleri açıklandı

    Trump: Daha fazla ülke İsrail ile normalleşecek

    Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

    Gözler KPSS maratonuna çevrildi

    Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme kararı

    AİHM Başkanı hatırlattı: Kuvvet kanunda olmalı

    'Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın'

    Sadece algı yönetimi ile ekonomik başarı olamaz

    Tatil gezmesi salgını arttırdı

    "Kabul edilebilir bir şey değil"

    Filistin'de OHAL 1 ay daha uzatıldı

    İnsanca yaşamak pahalılaştı

    Okul alışverişlerinde ciro çok düşük

    Abbas: ‘İlhakı kabul eden vatan hainidir’

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP VE KEMALİZM: Kim kimin ömrünü uzatıyor?
    Faruk ÇAKIR

    Zalimi yanından kov!
    Ahmet BATTAL

    Spano marka işaret fişeği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    AİHM Başkanı hatırlattı: Kuvvet kanunda olmalı
    Risale-i Nur'dan

    Dünya bir gün bize “Haydi, dışarı!” diyecek
    Osman ZENGİN

    Gusül abdestinin farzı kaçtır?
    Rüstem GARZANLI

    Gazetemize, cemaatimize, meşrû heyetlerimize sahip çıkalım
    Genel

    Özdabak’ın annesi vefat etti
    Ali FERŞADOĞLU

    “Yakınların öldü, sana oyuncaklar alayım!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.