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ABD'de son 24 saatte 665 ölüm ve 41 bin yeni vaka!

04 Ekim 2020, Pazar 18:24
ABD, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 968 artışla 7 milyon 601 bin 182'ye ulaştı.

 

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 665 artarak 214 bin 280'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 819 bine yaklaşırken, yapılan test sayısı da 110 milyon 528 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 829 bin 744 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 802 bin 180 vakayla Teksas ve 714 bin 591 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 290 can kaybıyla ilk sıradakini yerini koruyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 560 bine yakın vakayla Hindistan ve 4 milyon 906 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

AA

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