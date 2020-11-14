ABD'de Trump destekçileri sokağa iniyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerinde Joe Biden'in galibiyeti resmi olmayan sonuçlara göre kesinleşirken, Başkan Donald Trump taraftarları, seçimlerde hile olduğu iddiasıyla ülkenin birçok bölgesinde protesto düzenlemeye hazırlanıyor.

Bugün Washington ve diğer kentlerde düzenlenecek Trump yanlısı gösterilerde, başkanın destekçileri ile Oath Keepers ve Proud Boys'un gibi aşırı sağcı grupların yer alması bekleniyor.

Trump cuma günü yaptığı konuşmasında ilk kez, "20 Ocak'tan itibaren Beyaz Saray'da kimin olacağını zaman gösterecek" diyerek, beklentileri hakkında şüpheli görünmeye başladı.

Biden 306 delege ile önde

Demokrat parti adayı Joe Biden mevcut genel tabloda 306 delegeye ulaşarak aradaki farkı açarken, Trump 232 delegede kaldı. Biden seçimleri kazanmayı garantilerken, ABD Başkanı Trump seçimlerde hile olduğu iddiasıyla yargı yolunu seçti, ancak şu ana kadar bu iddiaları destekleyecek ciddi bir kanıt sunulmadı.

Donald Trump'ın seçimlerde "hile yapıldığı" iddialarının temelsiz olduğunu vurgulayan seçim güvenliğinden sorumlu federal yetkililer, son seçimlerin "Amerikan tarihindeki en güvenli seçim" olduğunu açıklamıştı

Trump bundan sonra ne yapacak?

Reuters'ın haberine göre seçim sonucunun netleşmesiyle birlikte, Trump'ın danışmanları ile birlikte olası bir 2024 başkanlık seçimi öncesinde, gündemde kalmasını sağlayacak medya çalışmaları için projeler üzerinde düşündüğü iddia ediliyor.

Bazı danışmanlarına göre, Trump kendisine ihanet edildiğini hissettiği ve Amerikalılarla doğrudan iletişim kurma imkanını engelleyen kişilerle rekabet etmek için bir televizyon kanalı veya sosyal medya şirketi kurmayı düşünüyor.

Fakat daha yakın gelecekte Trump'ın, ABD Senatosu'nun kimin kontrol edeceğini belirleyecek 5 Ocak'taki Georgia seçimleri için Cumhuriyetçi adaylar için kampanya yapması bekleniyor.