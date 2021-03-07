ABD'den Afgan liderlere barış mektubu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afgan liderlere barış görüşmelerine ilişkin mektup gönderdi. Mektupta, "Türkiye'den gelecek haftalarda, barış anlaşmasının sonuçlandırılması için ev sahipliği yapmasını isteyeceğiz" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Eşref Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'a barış görüşmeleri için önerilerini sunduğu bir mektup gönderdi. Blinken, Afgan liderlere hitaben yazdığı mektubunda, "Türkiye'den gelecek haftalarda, barış anlaşmasının sonuçlandırılması için ev sahipliği yapmasını isteyeceğiz" sözlerine yer verdi. ABD'nin 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan tamamen çekilmeyi planladığının anımsatıldığı mektupta, çekilmenin ardından Afgan ordusuna mali desteğin devam edeceği, ancak ülkenin güvenliğinden endişe edildiği ve Taliban'ın bunu fırsat bilerek toprak kazanma arzusuna kapılabileceği kaydedildi.

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