"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

ABD'den Husilerin kilit ismine yaptırım kararı

20 Kasım 2021, Cumartesi 09:19
ABD, Yemen'de Husilerin kontrolündeki askeri lojistik biriminin komutanı Salih Mesfer Alşaer'i yaptırım listesine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alşaer'in Yemen'in barışını, güvenliğini veya istikrarını doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Yemen Yaptırımlar Komitesi'nin 9 Kasım 2021'de aldığı karar kapsamında yaptırım listesine alındığını bildirdi.

"Alşaer, Husilerin 'adli muhafızına' başkanlık ediyor ve Husilerin muhalefetin varlıklarını ele geçirme çabalarında kilit rol oynayan bir figür." ifadesini kullanan Blinken şöyle devam etti:

"Husilerin Sana'daki sözde 'Özel Ceza Mahkemesi' Alşaer'i bu fonların ve varlıkların 'adli muhafızı' olarak atamıştı. Alşaer'e bağlı kişiler Sana'daki birçok hastaneden elde edilen gelirin yarısından fazlasını el koyarak Yemen'in sağlık krizini şiddetlendirdi."

Amerikalı Bakan, ayrıca Husi askeri gücünün için lojistik destek biriminin kıdemli bir subayı ve komutanı olarak hizmet ettiğine dikkati çektiği Alşaer'in Husilere kaçak silah edinme konusunda yardım ettiğini ileri sürdü.

Blinken, "Bu yaptırım kararı, Yemen halkına ABD'nin yanlarında olduğuna dair bir mesajdır. Yemen'deki insani krizi sürdüren ve Yemen halkının çektiği acılardan çıkar sağlamaya çalışanları hedef almaktan vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: ABD, Husiler, kilit isim, yaptırım
Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu

    ABD'den Husilerin kilit ismine yaptırım kararı

    Hollanda'da kısıtlama karşıtları polisle çatıştı

    Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı

    Acı reçete yine millete

    "Düşün milletin yakasından"

    "Bindik bir alâmete gidiyoruz kıyamete"

    Yunanistan, İspanya ile Türkiye'nin yaptığı anlaşmalara tepki gösterdi

    "Çiftçiye gübre ve yem, zam olarak geri dönecek"

    Afrin'de terör saldırısı: 3 sivil öldü

    Türkiye'de 23 bin 810 yeni vaka daha

    "İki devletli çözümü ilerletin"

    Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi

    "Milletin defterini dürdü"

    Avusturya eski Başbakanının dokunulmazlığı kaldırıldı

    Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

    NATO'dan Rusya'ya çağrı: Ukrayna sınırındaki gerilimi tırmandırmayın

    Çin'e olimpiyat boykotu

    Bulgaristan, Türkiye'yi seçimlere müdahale etmekle suçluyor

    DİSK asgari ücret talebini açıkladı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çözüm demokrasiyi işler hale getirmek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Et buysa kedi nerede?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Uzak mekanlarda Bediüzzaman izleri
    Havva Küçük KONUR

    Yılkı atları
    Cevher İLHAN

    Spekülasyondan kimler vurgunu vurdu?
    Rukiye Anar

    Yusuf kıssasında üç gömlek sırrı
    Genel

    Acı reçete yine millete
    Genel

    Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.