ABD'den terör örgütü YPG'ye 60 tırlık destek

ABD, Irak'tan, YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgede yer alan üssüne 60 civarı tırla yakıt tankerleri, iş makineleri, jeneratörler ve dört çeker araçlar sevk etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD dün 20.30 sularında Irak-Suriye arasındaki Simelka Sınır Kapısından yaklaşık 60 tır soktu. YPG/PKK işgalindeki bölgeye giren tırlar, Harap Işk'taki ABD üssüne geldi. Tırlarda Hummer marka dört çeker araçlar, yakıt tankerleri, iş makineleri ve jeneratörler olduğu görüldü. Kaynaklar, son bir ayda Harab Işk'a 450 civarı tırın girdiğini bildirdi. ABD, 10 Ağustos'ta da Suriye'nin örgüt işgalindeki iç bölgelerine yaklaşık 70 tırla askeri zırh, prefabrik yapı ve iş makineleri taşımıştı. AA

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