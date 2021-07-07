ABD Dışişleri Bakanı, kamplardan kurtulan Uygur Türkleriyle görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki toplama kamplarında kalmış Uygur Türkleri ve onların yakınlarıyla çevrimiçi görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın toplama kamplarından kurtulan 7 kişinin yanı sıra hala kamplarda kalanların akrabaları ve savunucuları ile şartları ve Uygur toplumunun yaşadıklarını ilk ağızdan duymak istediğini belirtti.

Price, "Bakan, söz konusu kişilerle görüşerek hikayelerini ve Sincan'da süren zulüm ile 1 milyon Uygur'un alıkonulmasıyla ilgili izlenimlerini birinci ağızdan duymanın önemli olduğu düşündü. Ayrıca bu katılımcıların tavsiyelerini sunmaları için de bir fırsat." ifadesini kullandı.

Konu hakkındaki Amerikan politikasının, ABD Başkanı Joe Biden ve selefi Donald Trump yönetimleri arasında geniş ölçüde birbirinden ayrıldığına dikkati çeken Price, görüşmenin bu politikanın devamlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Price, "Amerika, Sincan'da devam eden ihlaller, zulümler ve soykırım hakkında gayet açık olarak ve durmadan konuşmakta." dedi.

Söz konusu bölgede olanlardan dolayı sorumlulara karşı ilave tedbirler alabileceklerini aktaran Price, görüşmeye katılan Uygur Türklerinin kimliklerini paylaşmadı.

ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri 22 Mart'ta, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik kötü muamelede bulunduğu ve insan hakları ihlali yaptığı gerekçesiyle Çinli yetkililere karşı yaptırım uygulama kararı almıştı.