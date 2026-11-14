Sadece toplanıp ödenenleri açıklayan kurul!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fon Koordinasyon Kurulu’nun onuncu toplantısına ilişkin, “13 Kasım 2026 tarihinde yapılan ödemelerle birlikte, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 Milyar TL ayni ve nakdi olarak ödeme yapılmıştır. Bu yatırımcılardan, 333 bin 493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır” denildi.

Liste kesinlikle açıklanmalı - Lekelenmeme hakkı yeni mi aklınıza geldi?

Listeler açıklansa kıyamet mi kopar? Kurulun açıklamasında yalnızca yapılan ödemelere ilişkin bilgilere yer verilirken, fon vurgununun sorumlularına yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmadı. Haber Merkezi

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