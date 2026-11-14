Emeklilerin 132 çeyrek alacağı var

Memur emeklilerinin seyyanen zam beklentisi sürerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında 2023 yılından bu yana oluşan maaş farklarını değerlendirdi.

Temmuz 2023’te çalışan memurlara verilen ancak emeklilere yansıtılmayan artışı inceleyen Karakaş, 38 aylık dönemin mali karşılığını yıl yıl hesapladı. Karakaş, maaş farklarının alım gücü bakımından karşılığını göstermek amacıyla altın fiyatlarını da hesaplamasına dahil etti. Her dönemin ortalama altın fiyatları üzerinden yapılan karşılaştırmada, 38 aylık tutarın 214,53 gram altına denk geldiği belirtildi. Çeyrek altın üzerinden yapılan hesaplamada ise toplam 131,54 adetlik karşılık bulundu. Bu miktar yaklaşık 132 çeyrek altın olarak ifade edildi. Haber Merkezi

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