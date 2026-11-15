Tüketici hakem heyetlerine 10 ayda 842 bin başvuru

Tüketici hakem heyetlerine, yılın 10 ayında 15,6 milyar lira değerinde, 842 bin 695 başvuru gerçekleştirildi. Söz konusu sürede 776 bin 822 uyuşmazlık, tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandı.

Tüketici uyuşmazlıklarının adil, hızlı ve kolay şekilde çözümüne olanak sağlayan tüketici hakem heyetleri, ayıplı mal ve hizmet, hatalı faturalandırma, ücret iadesi ve sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkları karara bağlamanın yanı sıra, piyasalarda güven ortamının güçlendirilmesine de katkı sağlıyor.

Ticaret Bakanlığının 2027 Yılı Bütçe Teklifi'nde yer alan bilgiye göre, tüketici hakem heyetleri, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 20 milyon başvuru hakkında karar verdi. Bu yılın 10 ayında, tüketici hakem heyetlerine 842 bin 695 başvuru yapıldı ve 776 bin 822 uyuşmazlık tüketici hakem heyetlerince karara bağlandı. Aynı dönemde yapılan başvuruların toplam parasal değeri ise 15,6 milyar lira oldu.

Başvuruların yüzde 77'si, e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), e-Devlet ve diğer başvuru kanallarından gelen 246 bin 875 başvuru da cevaplandırıldı. Bu yılın 10 ayında, "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"ndan iletilen 315 bin 356 çağrıya cevap verilerek, vatandaşların doğru bilgilendirilmesi sağlandı.