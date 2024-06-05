ABD: Hamas'tan cevap bekliyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisiyle ilgili Hamas'tan cevap beklediklerini belirtti.

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