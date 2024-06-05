İsrail’den her gün farklı mesaj

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze’ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söyledi.
İsrail: İyi bir anlaşma değil, ama kabul ettik
Ateşkes bilmecesi
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Meclis’in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan Gazze’de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıktı.
Ateşkes ilan etmeye hazır olmadığını kaydeden ve Biden’ın açıklamalarını eleştiren Netanyahu, “Biden (teklifinde) önemli bir ayrıntıdan bahsetmedi; ikinci aşamada İsrail savaşı bitirmeyi kabul etmedi, sadece savaşın sonunu ‘tartışmak’ istedi. Tartışmak ne anlama geliyor? Biz sadece kendi şartlarımız doğrultusunda tartışırız” dedi.
Malezya'dan Biden'ın ateşkes önerisine destek
'Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisi Hamas'ın 4 ay önceki teklifine benziyor'
"Bu savaşın bitme zamanı geldi"
AA