İsrail’den her gün farklı mesaj

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze’ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söyledi.

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