İsrail: İyi bir anlaşma değil, ama kabul ettik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dış politika başdanışmanı Ophir Falk, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın Gazze’deki savaşı sona erdirmek için önerdiği üç aşamalı planın “iyi bir anlaşma olmadığını”, buna rağmen “tüm rehinelerin serbest bırakılmasını istedikleri için” kabul ettiklerini belirtti.

İngiliz The Sunday Times gazetesine konuşan Falk, İsrail’in “rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas’ın soykırımcı bir terör örgütü olarak yok edilmesi” gibi koşullarının değişmediğini de sözlerine ekledi. Başdanışman planın pek çok ayrıntısının hala üzerinde çalışılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Euronews Türkçe’nin haberine göre İsrail aşırı sağının şiddetli muhalefetiyle karşılaşan plana Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tepki gösterdi. İki bakan da “Hamas yok edilmeden” herhangi bir anlaşma yapılmasına karşı olduklarını dile getirirken Netanyahu’nun anlaşmayı kabul etmesi halinde istifa etmekle ve koalisyon hükümetini sonlandırmakla tehdit etti. Haber Merkezi

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