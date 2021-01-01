ABD-İran arasında Kasım Süleymani gerilimi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ölümünün yıldönümü öncesi Washington ve Tahran arasında gerilim tırmanıyor.

Kudüs Gücü Komutanlığı görevini devralan Tuğgeneral İsmail Kaani, Süleymani'nin intikamını alacaklarını söyledi.

Kaani, "Evinizin içinde (ABD'de) dahi bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür" dedi.

ABD'nin nükleer kapasiteli bombardıman uçağınını Orta Doğu'ya göndermesi üzerine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülke güvenliğine yönelik tehditlere doğrudan karşılık verileceğini duyurmuştu.

Kaani, geçen yıl 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülen İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı münasebetiyle Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu.

Suikastın talimatını verdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Kaani, "Şehit Süleymani, bu alçakça suçu işleyen dünyanın en acımasız ve kirli adamı tarafından suikasta uğradı." ifadelerini kullandı.

Kaani, ​​​​​​​Süleymani'nin intikamını alacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Açıkça söylüyorum ki, Kudüs Gücü ve direniş kuvvetlerinin yolu ABD'nin işlediği kötülükler nedeniyle değişmeyecektir. Evinizin içinde (ABD'de) dahi bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür."

ABD bölgeye nükleer kapasiteli bombardıman uçağı gönderdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Süleymani'ye yönelik suikastın birinci yılı yaklaşırken "muhtemel bir İran tehdidine karşı" 2 "B-52H" tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağını Orta Doğu'ya gönderdiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif de bunun üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a saldırmak için bahane uydurmaya çalışmakla suçladı. Zarif, İran'ın savaş istemediğini ancak ülkenin güvenliğine ve hayati çıkarlarına yönelik tehditlere de açık bir şekilde ve doğrudan karşılık vereceğini kaydetti.

Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında ölmüştü. Saldırıda Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü.