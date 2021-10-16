ABD, Kabil'de öldürdüğü sivillerin ailesine tazminat ödeyecek

Amerika Birleşik Devletleri, 29 Ağustos'ta Kabil Havaalanı yakınlarında düzenlediği insansız hava aracı (drone) saldırısında vefat eden 7'si çocuk 10 Afgan sivilin yakınlarına tazminat ödeme teklifinde bulundu.

Washington, saldırıdan sonra "IŞİD'i hedef aldık." demiş ancak kısa süre sonra vurulan yerin sivillere ait bir ev olduğu ve şahsın da aracında evine su taşıdığı ortaya çıkmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, hava saldırısında vefat eden 10 kişinin tamamının sivil olduğunu belirterek özür dilemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) aileden geriye kalanlara tazminat ödeme önerisinde bulunduklarını duyurdu ancak söz konusu meblağın ne kadar olacağını açıklamadı.

Bakanlık ayrıca, aileden ABD'ye gelmek isteyenlerin tamamının tahliye edileceği sözünün verildiğini de kaydetti.

Pentagon bu bağlamda ABD Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalıştığını aktardı.

Ailenin tazminat teklifini ve ABD'ye gitme önerisini kabul edip etmediği henüz bilinmiyor.

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmanın sonucunu açıklayan CENTCOM Komutanı McKenzie, "Söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık. Dahası bu saldırının hedefindeki araçtakilerin ya da ölenlerin IŞİD-H ile bir bağlantısı yok ya da ABD güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyordu." ifadelerini kullanmıştı.