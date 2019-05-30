ABD'li yetkiliden İran'a tehdit

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran'ın Amerikan hedeflerine ya da çıkarlarına saldırması halinde ABD'nin askeri güç kullanarak cevap vereceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Suudi Kral Selman bin Abdülaziz'in çağrısıyla gerçekleşen Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılan Hook, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlıklarını yeniden konumlandırması ve konuşlandırmasının etkili ve caydırıcı sonuçlar verdiğini dile getirdi. İran'ın gereken mesajı aldığını gördüklerini belirten ABD'li temsilci, Birleşik Arap Emirlikleri, Norveç ve Suudi Arabistan'ın Körfez'de yaşanan petrol sahası saldırılarına ilişkin yürüttükleri soruşturmaların sonuçlarını beklediklerini ve ABD'nin cevabını bundan sonra vereceğini dile getirdi. Ancak Tahran, gerek Birleşik Arap Emirlikleri petrol tankerleri gerekse Suudi petrol pompa istasyonuna yönelik sabotaj ve saldırıların arkasında olduğu iddialarını kesin dille reddediyor. Washington yönetimi, İran'ın Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırı iddiasıyla Ortadoğu'ya uçak gemisi ve B-52 bombardıman uçakları da dahil olmak üzere ilave güç göndermişti. Euronews Türkçe

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