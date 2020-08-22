ABD, Mali'yle askeri iş birliğini durdurdu

ABD, darbe sonrası, Mali'yle askeri iş birliklerini askıya aldı.

ABD, Mali'de cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın devrilmesiyle sonuçlanan darbe sonrası, bu ülkeyle askeri iş birliklerini askıya aldı. ABD'nin Afrika Sahel Özel Temsilcisi J. Peter Pham, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mali ordusuyla yapılan düzenli eğitimlerin ve orduya desteğin bölgedeki durum netleşene kadar durdurulduğunu söyledi. Pham, olayların, hükümete doğrudan desteğin kesilmesine neden olacak bir darbe şeklinde tanımlanıp tanımlanamayacağına yasal bir incelemeden sonra karar verileceğini söyledi. ABD, Mali'de, askerlere düzenli olarak eğitim veriyor, Fransa'nın Barkhane operasyonu için de istihbarat paylaşımı yapıyordu. Darbeci askerlerden bazılarının da ABD tarafından eğitildiği ortaya çıkmıştı. AA

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