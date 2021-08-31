ABD'nin Louisiana eyaletinde 1 milyondan fazla abone elektriksiz kaldı

ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan İda Kasırgası nedeniyle en az bir kişinin öldüğü belirlenirken, Vali John Bel Edwards ölü sayısının artmasını beklediklerini açıkladı.

MSNBC kanalına konuşan Louisiana Valisi Edwards, İda Kasırgası’nın yavaşlamasıyla gece 3.00’ten itibaren arama kurtarma çalışmalarının başladığını söyledi.

Edwards, kasırga nedeniyle bir kişinin ölü tespit edildiğini belirterek, "Kimseyi yanlış yönlendirmek istemem. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının gün içinde artacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

Eyaletteki arama kurtarma çalışmalarına Louisiana Ulusal Muhafızlarının yanı sıra 16 eyaletten 900 arama kurtarma personelinin katıldığı açıklandı.

İda Kasırgası'nın ardından yoğun yağış devam ederken, hızı saatte 50 kilometreye (30 mil) düşen rüzgarın bölgede çalışmaları zorlaştırdığı ifade edildi.

Louisina'nın Jefferson şehrinde bazı evlerin tamamen su altında kaldığı açıklandı.

Bölgede, elektrik kesintilerinin ve hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi.

Louisina’nın en büyük elektrik şirketi Entergy, elektrik kesintilerinin kaynağını henüz bilmediklerini, kasırganın hasarını tespit etmenin günler sürebileceğini, elektrik kesintilerinin giderilmesinin ise daha uzun sürmesini beklediklerini duyurdu.

Kasırga nedeniyle New Orleans’a elektrik sağlayan büyük bir trafonun yıkılarak Mississippi Nehri’ne düştüğünü vurgulayan Entenergy şirketi Başkanı Philip May, söz konusu trafonun 16 yıl önceki Katrina Kasırgası sırasında hiç hasar görmediğini söyledi.

Biden: Kasırgadan etkilenen eyaletlere federal destek verilecek

ABD Başkanı Joe Biden, kasırgadan etkilenen eyaletlerde kurtarma çalışmalarında görev alan kurumların yöneticileri ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) yetkilileriyle sanal toplantı gerçekleştirdi.

İda Kasırgası’ndan etkilenen eyaletlere federal destek verileceğini vurgulayan Biden, "İhtiyaç duyacağınız her türlü desteği vereceğimizi açıklamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, 5000’den fazla Ulusal Muhafız’ın bölgede görevlendirildiğini ve Amerikan Kızılhaç'ının evlerini kaybedenler için 50 barınak açtığını duyurdu.

Elektrik ve cep telefonu kesintilerinin giderilmesi için şirketlerle koordinasyon içinde olduklarını açıklayan Biden, enerji altyapısındaki hasarın saptanması için Federal Havacılık Yönetimi’nin (FAA) insansız gözlem uçaklarının kullanıma sunulduğunu söyledi.

Biden, hasar tespiti için Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığından da bölgenin uydu fotoğraflarını paylaşmalarını istediğini açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki ise yönetimden İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve FEMA Başkanı Deanne Criswell’in Louisiana ve Mississippi’ye giderek hasar konusunda yerel yöneticilerden bilgi alacaklarını söyledi.

Mississippi Nehri tersine aktı

Öte yandan, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), New Orleans’ın güneyinde Mississippi Nehri’nin pazar günü öğle saatlerinde kasırganın sebep olduğu şiddetli fırtına dalgası nedeniyle tersine aktığını tespit ettiklerini açıkladı.

Meksika Körfezi’ne boşalan Mississippi Nehri, Ida’dan günler önce saniyede yaklaşık 8500 metreküp su boşaltırken, akış tersine döndüğünde saniyede yaklaşık 1150 metreküp suyun kaynağa doğru aktığı tespit edildi.

Tersine akışın birkaç saat sürdüğü belirtildi.

2005 yılındaki Katrina ve 2012 yılındaki Isaac kasırgası sırasında da Mississippi Nehri’nin tersine aktığı açıklandı.

İda Kasırgası nedeniyle Louisiana eyaletinde 1 milyondan fazla aboneye elektrik verilemezken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

1 milyondan fazla aboneye elektrik verilemiyor

İda Kasırgası'nın etkisindeki ABD'nin güney eyaleti Louisiana'da 1 milyondan fazla aboneye elektrik verilemezken cep telefonlarında kesintiler yaşandığı bildirildi.

Eyalet yetkilileri, elektrik ve iletişim kesintilerinin arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı.

Louisina’nın en büyük elektrik şirketi Entergy, elektrik kesintilerinin kaynağını henüz bilmediklerini, kasırganın hasarını tespit etmenin günler sürebileceğini, elektrik kesintilerinin giderilmesinin ise "haftalar sürmesini" beklediklerini duyurdu.

Kasırga nedeniyle New Orleans’a elektrik sağlayan büyük bir trafonun yıkılarak Mississippi Nehri’ne düştüğünü söyleyen Entergy​​​​​​​ şirketi Başkanı Philip May, söz konusu trafonun 16 yıl önceki Katrina Kasırgası sırasında hiç hasar görmemiş olduğunu vurguladı.

4500 kişilik ekiplerinin hasar tespiti yaptığını açıklayan Entergy, 3200 kilometreden fazla (2000 mil) enerji hattının devre dışı kaldığını duyurdu.

Louisiana Valiliği de kasırganın enerji altyapısında bıraktığı hasarı "felaket" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Joe Biden, elektrik ve cep telefonu kesintilerinin giderilmesi için şirketlerle koordinasyon içinde olduklarını, enerji altyapısındaki hasarın saptanması için Federal Havacılık Yönetiminin (FAA) insansız gözlem uçaklarının kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Biden, hasar tespiti için Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığından da bölgenin uydu fotoğraflarının istediğini açıkladı.

Telekomünikasyon şirketleri ise bölgede önemli kesintiler yaşandığını doğruladı ve AT&T Louisiana’da cep telefonu ağının yüzde 60’ının, T-Mobile ise yüzde 70’inin kullanılabildiğini duyurdu.

Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, pazar günü yerel saatle 12.30 sularında Louisiana kıyılarını etkisi altına almıştı.

Kasırga nedeniyle 1 kişinin öldüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.