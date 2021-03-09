"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2021 SALI - YIL: 52

ABD, Rusya'ya ''siber operasyon'' düzenleyecek iddiası

09 Mart 2021, Salı 12:44
ABD'de Joe Biden yönetiminin, Rusya'nın "Solar Winds" siber saldırılarına karşılık önümüzdeki haftalarda bu ülkeye bir dizi siber operasyon ve ekonomik yaptırımla yanıt vermeye hazırlandığı iddia edildi.

Bir yandan Çin'in yaptığı öne sürülen ve Microsoft üzerinden 30 bin kuruluşun bilgilerine erişim sağlandığı tahmin edilen bir siber saldırının verdiği zararı tespit etmeye çalışan Biden yönetiminin diğer yandan Rusya'ya karşı ilk siber adımını atması bekleniyor.

Amerikan New York Times gazetesinin ABD'li yetkililerle dayandırdığı haberinde, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordu ve istihbarat servislerine yönelik bir dizi gizli operasyon da içeren ilk büyük adımın önümüzdeki üç hafta içinde geleceği" iddia edildi.

Bu adıma aynı zamanda bir dizi ekonomik yaptırımın da eşlik edeceği belirtilirken, Biden'ın bir başkanlık kararnamesi ile federal hükümet ağlarının siber saldırılara karşı sağlamlaştırılması talimatı vereceği ileri sürüldü.

Geçen hafta drone saldırı yetkilerine kısıtlama getirdiği belirtilen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Pentagon'a ilettiği gizli talimatta siber güvenlik konusunda da bazı talimatlar verdiği iddialar arasında yer aldı.

Kısmen basına sızan talimatın tüm içeriği kamu ile paylaşılmazken, talimatta eski Başkan Donald Trump'ın 2018 Ağustos'ta ABD Siber Güvenlik Komutanlığına siber saldırı düzenlemesi için verdiği yetkinin ise sınırlandırılmadığı kaydedildi.

Siber Güvenlik Komutanlığının şu anda bazı seçenekler üzerine çalıştığı iddia edilen haberde bu seçenekler arasında Rusya ve Çin'e yönelik siber operasyonlar olacağı öne sürülüyor.

ABD'de 18 Aralık 2020'de Fiber Eye adlı bir siber güvenlik şirketi veri tabanına siber erişim sağlandığını duyurmuştu.

Bunun üzerine yapılan incelemede aralarında birkaç bakanlığın da bulunduğu çok sayıda federal kuruma ve federal hükümetle ilişkili kuruluşa siber erişim sağlandığı ve bunun Rusyalı siber korsanlarca düzenlendiği açıklanmıştı.

Fiber Eye'ın açıklamasından sonra aslında ABD federal hükümetin dijital alt yapısına siber erişimin aylardır sürdüğü ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz hafta da Microsoft, elektronik posta uygulaması Microsoft Exchange'e erişim sağladığını açıklamıştı.

ABD yönetimi henüz doğrudan kimseyi suçlamazken, bu saldırının ise Çin tarafından yapıldığı ortaya atılmıştı.

Siber güvenlik uzmanları Microsoft e-posta servisini kullanan 30 bin kuruluşun bu saldırıdan etkilenmiş olabileceğini tahmin ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, Rusya'ya ''siber operasyon'' düzenleyecek iddiası

    Ekvator Ginesi'ndeki patlamada ölü sayısı 98'e yükseldi

    Akademisyen alımlarında kişiye özel ilana son verme adımı

    Hac kurası ve kayıt haklarına ilişkin Diyanet'ten açıklama

    Sabahattin Boyacı vefat etti

    İlan ambargosuna karşı hukuk mücadelesi başlattık

    GAP bitse dünyayı besleriz

    Sosyal medya 'komplo' oldu

    Adalet mücadelesinde kadınların yanındayız

    Küresel salgında son gelişmeler

    Bakan Selçuk'tan 'salgın ve eğitim' gündemine ilişkin değerlendirmeler

    Levent Gültekin saldırıya uğradı

    Fenerbahçe, Konya'dan 3 puanla döndü

    Vaka sayısında korkutan artış

    New York'ta lise öğrencileri yüz yüze eğitime hazırlanıyor

    Papa: Sistani ile görüşmek ruhuma iyi geldi

    'Lübnan'daki siyasi kriz tüm alanlara yansımış durumda'

    Sarı illerde kırmızı kurallar uygulanabilecek

    ABD’de salgından ölenlerin sayısı 525 bini aştı

    Myanmar'da NLD'nin 2 Müslüman üyesinin işkenceyle öldürüldüğü iddia edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yapmadığınız şeyi niye söylüyorsunuz?”*
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    AKP sağduyusu ne yana düşer?
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennem’den kimler kurtulur?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “İnsan hakları eylem planı”nın maksadı
    Genel

    Kocaeli’nde bir Nur postacısı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Al bir cuntayı, vur diğerine
    Osman ZENGİN

    Âhiret âleminin müşahede edildiği gece; Mi’rac
    Genel

    GAP bitse dünyayı besleriz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.