ABD ve NATO askerleri Afganistan'dan çekiliyor

Afganistan'da konuşlu ABD ve NATO silahlı kuvvetleri, bugün itibarıyla resmen çekilmeye başladı. ABD Savunma Bakanlığı bugüne dek yalnızca 60 ABD askerinin ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, bugünden itibaren aşamalı olarak ülkeyi terk edecek.

ABD Başkanı Joe Biden 15 Nisan'da, 1 Mayıs'ta çekilme sürecinin başlatılacağını, Afganistan'ın işgalinin yıl dönümü olan 11 Eylül'den önce tüm askeri kuvvetlerin çekilmiş olacağını açıklamıştı.

60 ABD askeri terk etti

Savunma Bakanlığı, çekilme sürecinin son 1 yılda ülkedeki küçük askeri üslerin kapatılmasıyla başladığını belirterek, Biden'ın kararının ardından hazırlıkların hızlandırıldığını duyurdu.

Açıklamada, bugüne dek yalnızca 60 ABD askerinin ülkeyi terk ettiği vurgulandı.

20 yılda 2 trilyon dolardan fazla para

ABD ve NATO müttefikleri, 11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak görülen El Kaide örgütü militanlarının sakladığı ve koruduğu gerekçesiyle 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgal etmişti.

ABD'nin Brown Üniversitesinin yürüttüğü "Savaşın Maliyetleri" projesi kapsamındaki tahminlere göre, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla para harcandı.

ABD'den 2 bin 442 askerin öldüğü, 20 bin 666'sının yaralandığı savaşta, 1144 NATO personeli de can verdi.