Abdullah Mursî’nin cenazesi de gece defnedildi

Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursî’nin küçük oğlu Abdullah Mursi’nin cenazesi, yalnızca ailesi, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının katılmasına izin verilen törenle babasının mezarının yakınında bulunan mezarlığa defnedildi.

Mursi ailesinin avukatı çarşamba akşamı 25 yaşında vefat eden Abdullah Mursi’nin sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan cenaze törenine hapisteki kardeşi Üsame Mursi’nin yanı sıra annesi, kardeşleri, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının da katılmasına izin verildiğini söyledi. Abdulmaksud, “Mısır Başsavcılığı kararıyla Kahire’deki bir hastaneden cenazesi alınan Abdullah Mursi’nin cenazesi, Zeynhum morguna getirildi. Orada ailesi tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kahire’nin doğusundaki Medinet Nasr semtindeki babasının cenazesinin medfun bulunduğu kabristan yakınında defnedildi.” dedi. AA

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