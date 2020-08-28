Abe istifa mı edecek?

Japonya’da Başbakan Abe Şinzo’nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa edeceği ileri sürüldü.

Kamu yayıncısı NHK’nın iktidardaki Liberal Demokrasi Partisinden (LDP) ismi açıklanmayan kaynağa dayandırdığı haberinde, Başbakan Abe'nin sağlık durumu sebebiyle istifa edeceği iddia edildi. Ay başından beri bir dizi tetkikten geçen Abe, haziran ortasından bu yana düzenli basın toplantısı yapmadı. Son basın toplantısını 18 Haziran’da düzenleyen Abe, kendisine yöneltilen soruları kısaca cevaplandırıyor. Ulusal basında çıkan haberlerde temmuz ayında Abe’nin başbakanlık konutunda kan kustuğu kaydedilmişti. Hafta başında Abe, Japonya’da tek görev döneminde "en uzun süre görevde kalan başbakan" unvanını kazanmıştı. 2006'da ilk defa başbakanlık görevini üstlenen Abe Şinzo, lideri olduğu LDP'nin 2007 üst meclis seçimlerinde ağır mağlubiyet alması sonrasında istifa etmişti. 2012 seçimlerini kazanarak ikinci kez başbakanlık görevine gelen Abe, Japonya tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan kişi oldu. AA

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