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14 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Açlığın sebebi İsrail’in soykırımı

14 Mart 2024, Perşembe 20:49
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Gazze’deki açlığın İsrail’in “soykırım” teşkil eden eylemleri sebebiyle yaşandığını bir kez daha vurguladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Gazze’deki açlığın İsrail’in “soykırım” teşkil eden eylemleri nedeniyle yaşandığını belirterek, bu durum karşısında harekete geçmeyen uluslararası toplumun da “suç ortağı” olduğu mesajını verdi. AP Genel Kurulunda “Gazze’de kitlesel açlık tehlikesi ve insani yardım sevkiyatlarına yönelik saldırılar” başlıklı oturum düzenlendi. İrlandalı milletvekili Grace O’Sullivan, Gazze’deki bir babadan bugün aldığı mesajda şu ifadelerinin yer aldığını dile getirdi: “Burada insanlar gerçek bir kıtlık yaşıyor. Sağlıklı gıda yok, su yok ve suyu filtreleyecek elektrik de yok. Yıkılan evlerinin enkazı altında aşağılanan kadınlar ve çocuklar var. Çürüyen cesetlerin kokusu sokaklara yayılmaya başladı ve büyük bir tıbbi ekipman sıkıntısı var. Çocuklarım her gün patlama sesleri yüzünden acı çekiyor. Çocuklarımı iki kez enkaz altından çıkardım ve yardıma ihtiyaçları var.” O’Sullivan, Gazze’deki insani krizin doğal afet veya mahsul kıtlığı nedeniyle yaşanmadığına dikkat çekerek, “Bu kriz tamamen İsrail’in eylemleri ve Gazzelilerin yardım çığlıklarına seyirci kalan dünyanın eylemsizliği nedeniyle ve insan eliyle meydana getirildi.” sözleriyle tepki gösterdi. 

 

Bu iğrenç, acımasız savaşı durdurmalıyız

İtalyan milletvekili Dino Giarrusso, uluslararası toplumun Gazze’de yaşananlara seyirci kaldığını kaydederek, “Bu, insanlığın başarısızlığıdır. Silahla ya da açlıkla öldürülen her bir Filistinli çocuk, tüm uluslararası örgütler için bir bıçak darbesidir. Bunun hakkında konuşmaya devam ediyoruz ama bu iğrenç, acımasız savaşı durduramıyoruz.” dedi.

 

21. yüzyılın tam ortasında gerçek bir soykırım

Belçikalı milletvekili Hilde Vautmans da Gazze’de açlıktan ölen çocuklar olduğunu hatırlatarak, “İnsani yardım konvoyları ve sivil altyapı asla savaşın hedefi olamaz. Açlık asla bir silah olarak kullanılamaz. İsrail yüzlerce yardımın Gazze’ye ulaşabilmesi için tüm koridorları açmalıdır.” dedi. İspanyol milletvekili Miguel Urban Crespo, Gazze’de yaşananın “soykırım” olduğunu ifade ederek “İsrail’in insanları sadece bombalarla öldürmediği, aynı zamanda açlıkla da öldürdüğü, açlığın bir savaş silahı olarak kullanıldığı, 21. yüzyılın tam ortasında gerçek bir soykırım izliyoruz ve bu televizyonda yayınlanıyor.” ifadelerini kullandı.  İsveçli milletvekili Abir al-Sahlani, Gazze’de yaşananların devam etmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizerken “Bu, doğal bir afetten ya da Tanrı’nın emrinden kaynaklanan bir açlık değil. Bu, savaş silahı olarak kullanılan kitlesel bir açlıktır ve durdurulmalıdır” şeklinde konuştu. 

 

AA

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