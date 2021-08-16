Afganistan Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi 4 otomobil ve içi nakit para dolu bir helikopterle terk ettiği öne sürüldü.

Gani, Taliban örgütünün başkent Kabil'de kontrolü eline almasının akabinde geçtiğimiz pazar günü Afganistan'dan ayrılmıştı.

Rusya merkezli RIA haber ajansından yapılan açıklamada, "Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani büyük bir meblağ parayı geride bırakmak zorunda kaldı. Çünkü paraların hepsi araçlara sığmadı ve asfalt yolun üzerine bırakıldı. Ancak Gani ve ailesi, 4 araba ve içi tamamiyle nakit para dolu bir helikopterle birlikte ülkeyi terk etti. Gani, Afganistan'da kan dökülmemesi için böyle hareket ettiğini söyledi." ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği sözcüsü Nikita Ishchenko, RIA'da yayımlanan söz konusu haberi teyit ederken, birçok görgü tanığının benzer ifadeleri olduğunu aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Danışmanı Zamir Kabulov da olayı doğrularken, Eşref Gani'nin yanında ne kadar nakit para götürebildiği ve ne kadarını da bırakmak zorunda kaldığı konusunda kesin bir bilgi olmadığını açıkladı.

Kabulov, "Umarım hükümet yetkilileri devletin kasasındaki tüm paraları almamıştır. Eğer geride bir şey kalmışsa bu bütçenin temel taşı olabilir." diye konuştu.