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30 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

Trump’a İsrail ayarı: “Kararlar Washington’da alınmıyor”

30 Ekim 2026, Cuma
İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, parlamento seçimlerinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’ya ulusal birlik hükümeti kurması için baskı yapacağı öne sürülen ABD Başkanı Donald Trump’a, “Kararlar Washington’da alınmıyor” sözleriyle tepki gösterdi.

İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, Tel Aviv’in BM Daimi Temsilcisi Danon, 27 Ekim’de yapılan seçimlerin ardından Trump’ın İsrail’de ulusal birlik hükümeti kurulması sürecine müdahil olacağı yönündeki iddialara ilişkin konuştu. Danon, “Trump seçimlerde tavır almayı sever, ancak ondan büyük beklentiler içine girmemeliyiz. Kararlar Washington’da değil, Kudüs’te alınır” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, İsrail’deki seçimlere ilişkin Netanyahu’nun “iyi durumda” olduğunu savunarak, Netanyahu liderliğinde bir birlik hükümeti kurma çabalarına dahil olup olmayacağını henüz düşünmediğini belirtmişti.

AA

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