İpler Filistinlilerin elinde

İsrail Meclisindeki Filistin asıllı milletvekili Ahmed Tibi, “Ortak Liste” olarak, Başbakan Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hükümetini iktidardan uzaklaştırmak için Değişim Bloku’na ellerini uzattıklarını belirtti.

Tibi, yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandığa yoğun katılımına dikkati çekerek, “Arap (Filistinli) vatandaşların sandığa yoğun katılımı, halkın birlik çağrısına cevap veren Ortak Liste için tarihi bir başarıdır. Ortak Liste, kendisi olmadan değişimin mümkün olmadığı belirleyici bir güç olduğunu kanıtlamıştır” dedi. Netanyahu ve Ben-Gvir’in yer aldığı aşırı sağcı hükümeti devirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Tibi, “Netanyahu-Ben-Gvir hükümetinin iktidardan uzaklaştırılmasıyla sağlanacak, arzulanan değişime doğru ellerimizi uzatıyoruz. Bu değişim, Meclis Başkanı Amir Ohana’nın görevden alınmasıyla başlayacak” ifadesini kullandı. AA

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