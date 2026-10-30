İşgalci, evleri patlayıcıyla yıktı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’nın Nablus şehrinde İsrail hapishanesindeki iki Filistinli esirden birinin evini patlayıcıyla havaya uçurdu, diğerininkini ise buldozerle yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Nablus’un Beyta beldesine baskın düzenledi. Baskında, Filistinli esirler İbrahim Abdulkerim Davud ile Zekeriya Muhammed Davud’un yakınları evlerinden çıkmaya zorlandı. İbrahim Davud’un evi patlayıcılar kullanılarak havaya uçurulurken, Zekeriya Davud’un evi ise buldozerle yıkıldı. Evleri yıkılan Filistinliler, Ocak ayında İsrail askerlerine ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. AA

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