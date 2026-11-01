Bakü’ye yeni bir Katar benzetmesi!

Türkiye ile Azerbaycan arasında başörtüsü yasağı ve Aliyev’in Ankara Zirvesi’ne katılmamasıyla artan gerilimin arkasında ekonomik anlaşmazlıklar da olabileceği öne sürüldü.

“Gardaş”la kriz büyüyor BBC’nin analizinde, Azerbaycan hükümetine yakın Day.az sitesinin Ankara’ya yönelik sert ifadelerine dikkat çekildi. Day.az, “Bakü’yü yeni bir Katar’a dönüştürmeye gerek yok. Azerbaycan bütçesi, Türk hükümetinin yedek fonu değil” diyerek kardeşlik ilişkilerinin ortak bütçe anlamına gelmediğini savundu. BBC, bu yaklaşımın Bakü yönetiminin tutumunu yansıtması halinde iki ülke ilişkilerinde önemli bir değişime işaret edebileceğini belirtti. Haber Merkezi

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