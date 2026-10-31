AKP’li vekilden skandal sözler

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki açıklamaları tepki çekti.

Türkiye’nin satın alma gücünde dünyada 11’inci sırada olduğunu savunan Güneş, “Biz bu kadar kötüyüz de niye vatandaş bizi 25 yıldır iktidarda tutuyor?” dedi. Japonya’daki kiraları örnek gösteren Güneş, “Vatandaşımı Kenya’ya, İran’a götürürsem bizde de mutlu olur” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, asgarî ücretin 28 bin 75 TL, İstanbul’da ortalama kiranın ise 44 bin 332 TL olduğu bir dönemde eleştirildi.

Nefes’in haberine göre, Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, “Bugün emekli bırakın Kenya’ya gitmeyi, il dışına çıkamıyor. Devlet parasıyla yurt dışı gezmek kolay” diyerek AKP’nin halktan koptuğunu söyledi.

Haber Merkezi