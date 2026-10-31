İsrail'in El Halil ablukası 7. gününde: 80 bin öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kaldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil şehri ve çevresinde ablukayı 7. gününde sürdürürken, baskın, saldırı ve ihlallerine devam etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Deyr Bahha ve El-Cilde mahallelerinde Filistinlilere ait evlere el koyarak buraları askerî mevziye dönüştürdü. El Halil’de Eski Şehir bölgesinde geçişleri demir kapılarla kapatan İsrail güçlerinin, kurulan askerî kontrol noktalarında Filistinlileri durdurduğu, üst araması yaptığı ve sivillere kötü muamelede bulunduğu gözlendi. Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığına bağlı El Halil Eğitim Müdürlüğünün Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan açıklamasına göre ise, ekim ayının dördüncü haftasında uygulanan kısıtlamalardan 66 okul doğrudan etkilendi. Eğitimin durma noktasına geldiği El-Halil’de bir haftada 80 bin öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum bırakıldı. AA

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