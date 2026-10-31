Trump: İran'la savaş "yakında" sona erecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın "yakında" sona ereceğini, İran'ın nükleer silah edinmeyeceği konusunda garanti vermesini istediklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Kansas City Radio'ya verdiği röportajda 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine sayılı günler kala İran gündemini değerlendirdi. Ülkedeki yüksek akaryakıt fiyatları bağlamında tartışılan İran'la savaşın gidişatına ilişkin Trump, "yakında savaşın biteceğini" ifade etti. ABD olarak Tahran'ın kendilerine "hiçbir şekilde nükleer silah temin etmeyecekleri" konusunda garanti vermesini istediklerini vurgulayan ABD Başkanı, savaşın bitmesinin hemen ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini dile getirdi. İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini savunan Trump, bununla birlikte olası bir anlaşmanın ne zaman ve ne şekilde olabileceği konusunda ise herhangi bir görüş bildirmedi. AA

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