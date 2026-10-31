Bakırköy Belediyesi operasyonunda 39 tutuklama

İstanbul’da Bakırköy Belediyesi’ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada tutuklama kararları verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 63 kişinin adliyedeki işlemlerinin ardından, tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen 40 kişiden 39’u tutuklandı. Bir kişi hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan isimler arasında belediyenin üst düzey yöneticileri, meclis üyeleri, çeşitli birim müdürleri ve ihalelere katılan şirket temsilcileri bulunuyor. Tutuklananlar arasında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ ve Ali Rıza Akyüz ile Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Nurcan Alan yer aldı. AA

Okunma Sayısı: 273

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.