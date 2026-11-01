Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizi dilediğimiz bir vakte kadar rahimlerde tutar, sonra çocuk olarak çıkarır, olgunluk çağınıza kadar büyütürüz. Kiminiz vefat ettirilir; kiminiz de en ileri yaşlara, evvelce bildiği şeyleri de bilmez hâle gelinceye kadar yaşatılır.

Hac Sûresi: 5

HADİS:

Hz. Peygamber hilâli gördüğünde şöyle dua ederdi: “Allah'ım, onu bizim için güvenin, imanın, selâmetin, İslâm'ın ve sevip razı olduğun şeylere muvaffakiyetin başlangıcı kıl. (Ey hilâl!) Bizim Rabbimiz de, senin Rabbin de Allah'tır.”

Camiü’s-Sağir, No: 3138