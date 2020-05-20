Afganistan'da 2 ayrı camiye silahla saldırdılar: 11 ölü

Afganistan'ın Pervan ve Host vilayetlerindeki 2 camiye düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişi öldü.

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Hilazey köyündeki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi. Şehkar, saldırıda camiye gelen 8 sivilin öldüğünü, 5'inin de yaralandığını belirtti. Şehkar, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti. Saldırıda 1 çocuk yaralandı Host Valiliği Sözcüsü Talip Mengel de Sabari ilçesinin Kurçak köyündeki camiye kimliği henüz bilinmeyen kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 sivilin öldüğünü vurguladı. Mengel, saldırıda 1 çocuğun da yaralandığını aktardı. Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı. AA

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