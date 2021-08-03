Afganistan’da 80 bin çocuk evsiz kaldı

Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı), Afganistan’da çatışmaların şiddetlendiği Haziran ayından bu yana 80 bin çocuğun evlerini terk edip kaçmak zorunda kaldığını bildirdi.

Vakıf, bu çocukların âcil gıda, barınma ve tıbbî bakıma ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundu. Çocukların çoğunun aileleriyle birlikte derme çatma çadırlarda ve odunlarla tutturulmuş brandaların altında kaldığı belirtilen açıklamada, çocukların ekmek ve içeceklerle hayatta kalma savaşı verdiği kaydedildi. Çadırlarda zemine serilen birkaç kilimden başka hiçbir şeyin olmadığı bilgisi de paylaşıldı. Birleşmiş Milletler’in yayınladığı son rapora atıfta bulunan Save the Children, sadece son 2 ayda yüzde 60’ı çocuk olmak üzere yaklaşık 130 bin kişinin evlerini ve köylerini terk etmek zorunda kaldığını son 12 ayda 362 bini çocuk olmak üzere toplam 613 bin kişinin de yerinden edildiğini aktardı. Ülkenin en fazla yerinden edilmiş kişiye (IDP) ev sahipliği yapan kuzeydeki Kunduz kentinde, derme çatma kamplarda yaşayan 60 binden fazla insan bulunuyor. Save the Children, kamplarda son yılların en kurak mevsiminin daha da kötüleştirdiği, yiyecek ve diğer temel ihtiyaçların olmaması sebebiyle de yüz binlerce çocuğun ciddî şekilde yetersiz beslenme riski altında olduğu uyarısında bulundu.

Âcil durum

Örgütün açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: “Küresel çapta ölümcül çatışmalar, Covid-19 salgını ve iklim değişikliğinin de etkisiyle dünya şu anda 21. yüzyılın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya kalırken, bu sebepler açlık ve yetersiz beslenme seviyelerini rekor seviyeye çıkardı. Küresel çapta 5 yaş altı tahmini 5,7 milyon çocuk açlık seviyesinde bulunuyor. Afganistan halihazırda dünyada âcil durum seviyesinde açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek ikinci insan sayısına sahip. Beş yaş altı tüm çocukların yarısının bu yıl akut yetersiz beslenme nedeniyle sorun yaşaması bekleniyor. Hayatta kalabilmek için özel tedaviye ihtiyaçları olacak. Yetersiz beslenen çocuklar için tedavi merkezlerinin sayısı son yıllarda artırılmış olsa da, yüz binlerce kişi hâlâ herhangi bir sağlık hizmetine erişemiyor.”