"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Afganistan’da 80 bin çocuk evsiz kaldı

03 Ağustos 2021, Salı 18:28
Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı), Afganistan’da çatışmaların şiddetlendiği Haziran ayından bu yana 80 bin çocuğun evlerini terk edip kaçmak zorunda kaldığını bildirdi.

Vakıf, bu çocukların âcil gıda, barınma ve tıbbî bakıma ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundu. Çocukların çoğunun aileleriyle birlikte derme çatma çadırlarda ve odunlarla tutturulmuş brandaların altında kaldığı belirtilen açıklamada, çocukların ekmek ve içeceklerle hayatta kalma savaşı verdiği kaydedildi. Çadırlarda zemine serilen birkaç kilimden başka hiçbir şeyin olmadığı bilgisi de paylaşıldı. Birleşmiş Milletler’in yayınladığı son rapora atıfta bulunan Save the Children, sadece son 2 ayda yüzde 60’ı çocuk olmak üzere yaklaşık 130 bin kişinin evlerini ve köylerini terk etmek zorunda kaldığını son 12 ayda 362 bini çocuk olmak üzere toplam 613 bin kişinin de yerinden edildiğini aktardı. Ülkenin en fazla yerinden edilmiş kişiye (IDP) ev sahipliği yapan kuzeydeki Kunduz kentinde, derme çatma kamplarda yaşayan 60 binden fazla insan bulunuyor. Save the Children, kamplarda son yılların en kurak mevsiminin daha da kötüleştirdiği, yiyecek ve diğer temel ihtiyaçların olmaması sebebiyle de yüz binlerce çocuğun ciddî şekilde yetersiz beslenme riski altında olduğu uyarısında bulundu.

Âcil durum

Örgütün açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: “Küresel çapta ölümcül çatışmalar, Covid-19 salgını ve iklim değişikliğinin de etkisiyle dünya şu anda 21. yüzyılın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya kalırken, bu sebepler açlık ve yetersiz beslenme seviyelerini rekor seviyeye çıkardı. Küresel çapta 5 yaş altı tahmini 5,7 milyon çocuk açlık seviyesinde bulunuyor. Afganistan halihazırda dünyada âcil durum seviyesinde açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek ikinci insan sayısına sahip. Beş yaş altı tüm çocukların yarısının bu yıl akut yetersiz beslenme nedeniyle sorun yaşaması bekleniyor. Hayatta kalabilmek için özel tedaviye ihtiyaçları olacak. Yetersiz beslenen çocuklar için tedavi merkezlerinin sayısı son yıllarda artırılmış olsa da, yüz binlerce kişi hâlâ herhangi bir sağlık hizmetine erişemiyor.”

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'siz AB eksik kalır

    Millet anladı ki, iktidarın afetlere hazırlığı yok

    Dünya yanıyor

    Afganistan’da 80 bin çocuk evsiz kaldı

    Rusya'da 222 noktada orman yangınları devam ediyor

    Koca: Yangın bölgesinde 7 can kaybımız oldu; 47 kişinin tedavisi sürüyor

    YAŞ toplantısı yarın

    Manavgat'taki orman yangınları 7. gününde

    6 ülkeden hava desteği geldi

    Milas, Bodrum ve Kavaklıdere'de yangın seferberliği

    BM, OHAL'i uzatan darbeci Myanmar ordusunu uyardı

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    Meclis üç ay önce uyarmış

    1.5 milyon kredi kartı borcu banka takibinde

    Rekor sıcaklıklar kapıda

    Arakanlı Müslümanlarda Kovid-19 tehlikesi

    Liyakatsiz yönetim ülkeyi yakıyor

    Fiyat farkı 4 kata yaklaştı

    Devlet yardım etti, ama faiziyle

    '6 günde 144 yangın çıktı, 134'ü kontrol altında'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seller ve yangınlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bu dosya kimin ‘suç’u?
    Ahmet BATTAL

    Yeniden terör meselesi
    Cevher İLHAN

    “Orman fiyaskosu” ve tahrik…
    Genel

    Fiyat farkı 4 kata yaklaştı
    Genel

    Meclis üç ay önce uyarmış
    Süleyman KÖSMENE

    Cennet üstüne Cennet!
    Genel

    Rekor sıcaklıklar kapıda
    Osman ZENGİN

    Yeni Asya Nur Cemaati

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.