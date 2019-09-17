Afganistan'da aynı gün içinde bir terör saldırısı daha: 22 ölü var!

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanının mitingine yapılan saldırıda 24 kişi öldü İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerindeki bombayı, Kabil'in Şah Mesut kavşağıdaki ABD Büyükelçiliği yakınında bulunan Savunma Bakanlığına ait bir askeri kamp önünde patlattığını söyledi. Rahimi, saldırıda 6'sı güvenlik görevlisi 22 kişinin öldüğünü, 38 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı Taliban üstlendi. Öte yandan sabah saatlerinde ülkenin Parvan vilayetinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 26 kişi ölmüştü. AA

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