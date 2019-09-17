Afganistan Cumhurbaşkanının mitingine yapılan saldırıda 24 kişi öldü

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığı henüz bilinmezken ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek. AA

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