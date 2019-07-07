Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin merkezindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi. Ölenlerin 8'i istihbarat görevlisi yaralıların çoğu sivil Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Nuri, 49 kişinin de yaralandığını belirtti. Nuri, ölenlerden 8'inin istihbarat görevlisi olduğunu kaydetti. Saldırıyı Taliban üstlendi Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananların çoğunun ise sivil olduğu vurgulandı. Saldırıyı Taliban üstlendi. AA

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