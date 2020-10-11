Afganistan'da bombalı saldırı: 13 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 asker ile 3 sivilin öldüğü bildirildi.

Sar-i Pul Emniyet yetkilileri, Sar-i Pul'un Suzma Kale ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, askerleri taşıyan konvoyun bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını açıkladı. Saldırıda 10 asker ile 3 sivilin öldüğünü ifade eden yetkililer, 3 askerin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken yetkililer, saldırının Taliban tarafından yapıldığını öne sürdü. AA

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