Afganistan'da bombalı saldırı: 8 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü.

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Herat'ın Genç bölgesindeki polis karakolunu hedef aldığını söyledi. Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını ifade eden Katali, patlamanın şiddetiyle bölgedeki birçok evin hasar gördüğünü belirtti. Herat Devlet Hastanesi, saldırıda yaralananlardan 6'sının durumunun ağır olduğunu açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, Taliban'ı sorumlu tuttu. Öte yandan ülkede yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmelerinin ikinci aşaması devam ediyor. AA

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