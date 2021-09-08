Afganistan’da geçici hükümet

TALİBAN, İKTİDARI ELE GEÇİRDİĞİ AFGANİSTAN’IN GEÇİCİ HÜKÜMETİNİ AÇIKLADI VE ÜLKENİN BİR “İSLÂM EMİRLİĞİ” OLDUĞUNU İLÂN ETTİ.

Hükümetin başında Taliban’ın kurucularından Molla Muhammed Hasan Akhund olacak. Yardımcılığını ise örgütün kurucularından Molla Abdulgani Baradar ve Maulvi Adul Selam Hanefi üstlenecek. Akhund, 1990’lardaki Taliban iktidarı sırasında Kandahar Valisi’ydi. Baradar ise 2020’de dönemin ABD Başkanı Trump ile telefonda konuşarak, bir ABD başkanıyla konuştuğu bilinen ilk Taliban üyesi olmuştu. bbc’nin haberine göre, FBI tarafından aranan Hakkanî örgütünün lideri Siraceddin Hakkanî de İçişleri Bakanı oldu. Yıllardır Afganistan’da büyük saldırılar düzenleyen ve Taliban içinde bir yapılanma olan Hakkanî örgütü, Taliban’ın aksine ABD tarafından “terör örgütleri” listesine alınmıştı.

Kimler geldi?

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, basın toplantısında “Halkımızın haftalardır yeni hükümeti beklediğini biliyorduk” dedi ve bu hükümetin geçici olacağını vurguladı. Savunma Bakanlığı’na Molla Muhammed Yakup, Dışişleri Bakanlığı’na da Emir Han Muttaki getirildi. Maliye Bakanı Molla Hidayet Bedri, Adalet Bakanı ise Abdül Hakim İshakzai olarak açıklandı. Molla Yakup, Taliban’ın kurucularından ve uzun yıllar liderliğini yapmış Molla Ömer’in oğlu. Yakup Taliban’ın siyasî kanadının liderliğini yapmış, ABD ile geçen yıl imzalanan çekilme anlaşmasının müzakerelerinde yer almıştı. Taliban’ın üst düzey yöneticilerinden, Kültür Komisyonu Başkanı Ahmedullah Vasik, neden hiç kadın bakan olmadığı sorusuna “Bu henüz nihaî Kabine değil” cevabını verdi. Taliban’ın lideri konumundaki Hayba-tullah Akhundzade ise Kabine’de bir rol üstlenmemiş gözüküyor. Akhundzade hükümetin açıklanmasının ardından yaptığı bir yazılı açıklama ile, yeni iktidarın İslâmî kurallara ve şeriata uyması gerektiğini söyledi. İngilizce yayınlanan mesajda yöneticilerin ülke çıkarlarını korumasını, “barış, refah ve gelişmenin” güvence altına alınmasını istedi. Bu, Akhundzade’nin Taliban iktidarındaki ilk mesajı oldu.